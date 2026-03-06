«Не поддадимся на шантаж»: Орбан о позиции Венгрии по вступлению Киева в ЕС

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

По мнению премьера страны, Будапешт не должен «лицемерно» принимать все требования Киева.

Что Орбан думает о вступлении Украины в ЕС

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Орбан: Будапешт не поддастся на шантаж и не пустит Украину в ЕС

Будапешт не поддастся на шантаж и не пустит Украину в Евросоюз, а также не будет снабжать ее финансами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик отметил, что интеграция Незалежной в ЕС подорвет всю Венгрию и ее экономику, поэтому Будапешт не должен «лицемерно» принимать все требования Киева. При этом украинские политики могут сколько угодно угрожать шантажом, подчеркнул он.

Ранее республика заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России и решение о военном кредите Украине на 90 миллиардов в ответ на прекращение транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что Венгрию шантажируют, а Киев вступил в сговор с Брюсселем и венгерской оппозицией.

Дипломат добавил, что Будапешт будет и дальше настаивать на возобновлении поставок «черного топлива» — лишь в этом случае венгерская сторона будет готова рассмотреть изменение позиции по вышеупомянутым вопросам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
В России предложили ввести почасовой МРОТ
16:39
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
16:34
По центру Тегерана нанесли удар
16:30
«Мое будущее здесь»: участник СВО из Великобритании получил российское гражданство
16:28
«Не витамины для настроения»: антидепрессанты не спасут от простой хандры
16:24
Как пережить весеннее обострение и не сойти с ума — самые действенные советы

Сейчас читают

Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото