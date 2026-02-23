Венгрия наложила вето на решения ЕС по санкциям против России и кредиту Украине

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Причиной стала блокировка Киевом транзита нефти через трубопровод «Дружба».

Венгрия заблокировала санкции ЕС и кредит Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России и решение о предоставлении Украине военного кредита в размере 90 миллиардов евро. Причиной стало прекращение транзита нефти по трубопроводу «Дружба», который обеспечивает поставки российского сырья в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я ясно дал понять, что мы не поддержим получение Украиной военного кредита в размере 90 миллиардов евро, потому что украинцы нас шантажируют. Они вступили в сговор с Брюсселем и объединили усилия с оппозицией в Венгрии, чтобы поставить под угрозу безопасность венгерской энергетической отрасли и безопасность Венгрии в целом», — отметил Сийярто на пресс-конференции в Брюсселе. 

Министр подтвердил, что Венгрия по этой же причине заблокировала и 20-й пакет санкций против России, который ЕС планировал принять до 24 февраля. Он добавил, что Будапешт по-прежнему настаивает на возобновлении поставок нефти через «Дружбу» в качестве основного условия изменения позиции по данным вопросам.

Как ранее писал 5-tv.ru, Венгрия предупреждала, что использует право вето на решение ЕС, если Украина не возобновит транзит нефти по этому ключевому трубопроводу.

