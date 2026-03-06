«Хорошо выспался»: Орбан отреагировал на угрозы со стороны Зеленского

Орбан: шантаж со стороны Зеленского меня не пугает

Внезапный удар по Зеленскому пришел из Брюсселя. В статье Politico пишут, что чиновники ЕС отказались включать Украину в Евросоюз в следующем году. Видимо, после угроз Зеленского передать данные Виктора Орбана боевикам ВСУ поддерживать Киев становится все сложнее даже ястребам войны. Впрочем, сам премьер Венгрии, судя по всему, угрозы со стороны соседнего государства всерьез и не воспринимал.

— Как вам спалось после такой угрозы?

— Спасибо за беспокойство. Я, знаете, хорошо выспался. Если подумать, Зеленский шантажирует нас и посылает мне угрозы, потому что хочет видеть в Венгрии дружественного Украине премьера и проукраинское правительство. А я мешаю этому. Но меня не запугать. Я всегда буду отстаивать наши интересы.

Угрозы Зеленского в адрес Орбана привели к немыслимому. Накануне выборов в Венгрии лидер оппозиции публично встал на защиту своего политического соперника. Петер Мадьяр призвал руководство Евросоюза разорвать связи с Украиной до тех пор, пока Киев не объяснит произошедшее и не принесет извинения.

Будапешт поддержал и премьер Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что Зеленский ведет себя так, будто ЕС обязан выполнять все его требования и закрывать глаза на его действия. Но если ранее Киев использовал энергошантаж, то теперь фактически перешел к угрозам жизни политиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.