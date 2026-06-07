Сорван визит Зеленского в Будапешт: что случилось

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 52 0

МИД Венгрии заявил, что переговоры о саммите продолжаются, но главной темой должна стать защита закарпатских венгров.

Саммит Зеленского с Мадьяром отложен

Фото: Reuters/Thomas Peter

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Зеленский и Мадьяр не договорились о личной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский не смог согласовать очную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром — запланированный на понедельник саммит отложили. Об этом сообщает венгерское издание HVG.

«Встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», — говорится в публикации.

Министерство иностранных дел Венгрии на запрос журналистов подтвердило, что стороны все еще обсуждают место и время проведения переговоров, однако конкретных договоренностей пока нет.

По данным портала, ключевой темой диалога должно было стать двустороннее взаимодействие Будапешта и Киева. Этому предшествовали заявления Мадьяра о том, что венгерской стороне удалось добиться восстановления прав закарпатской общины, а в ответ Венгрия пообещала не блокировать старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Прежнее венгерское правительство неоднократно подчеркивало: ответственность за охлаждение отношений лежит на Киеве, и Будапешт не даст согласия на евроинтеграцию Украины до тех пор, пока венгры Закарпатья не получат полноценное право учиться на родном языке.

Ранее 5-tv.ru писал о реальных доходах лидера киевского режима Владимира Зеленского.

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