Никакого мира: Британия, Германия и Франция накачают Украину оружием

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Переговоры по поставкам оружия начали без Зеленского.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stephen Chung; 5-tv.ru

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Британия, Германия и Франция накачают Украину оружием

Тем временем Британия, Германия и Франция планируют с новой силой накачивать Украину вооружением. Лидеры евротройки встретились в Лондоне с Зеленским. Стармер, Мерц и Макрон договорились нарастить производство перехватчиков, а также развить дальнобойные и противоракетные возможности.

Впрочем, куда более интересно, какими окольными путями Зеленский добирался в британскую столицу. Из-за обострения отношений с поляками он впервые летел не через Варшаву, а через Кишинев.

В итоге на Даунинг-стрит он опоздал на час. И, судя по всему, Зеленского там не слишком-то и ждали. Переговоры начали без него, а главный мышелов британского премьера — кот Ларри — демонстративно покинул резиденцию незадолго до приезда украинской делегации.

Примечательно, что во время прошлого визита Зеленского в Лондон Ларри повел себя аналогичным образом. Когда Кир Стармер и глава киевского режима хотели зайти внутрь резиденции, кот ушел с крыльца здания, хотя ранее намеревался зайти внутрь.

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