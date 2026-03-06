Правительство Венгрии объявило о высылке перевозивших валюту украинцев

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 50 0

В задержанных машинах находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

В Венгрии задержали украинцев за перевозку денег

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Семь украинских граждан, включая бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ), задержанные при перевозке валюты из Австрии на Украину, будут депортированы из Венгрии в течение дня. Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети Facebook*.

Ранее венгерская Национальная налоговая и таможенная служба (NAV) сообщила о задержании в Венгрии семерых украинцев, в том числе экс-генерала СБУ, которые перевозили наличные из Австрии. В задержанных машинах находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота, уточнил портал Telex.

«NAV раскрыла личности семи граждан Украины, арестованных властями по делу о перевозке крупных сумм наличных денег и золота по Венгрии <…> Венгерские власти сегодня вышлют с территории Венгрии всех семерых упомянутых лиц», — говорится в публикации Ковача.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке. Известно, что переписка девушки с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины проходила через мессенджер Telegram. Следственный отдел управления ФСБ России по ДНР возбудил уголовное дело по статье «госизмена».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

