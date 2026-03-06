ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке

Задержана 18-летняя жительница города Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР) –она передавала украинской разведке сведения о военных РФ и молодежных организациях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет EADaily.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Известно, что переписка девушки с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины велась через мессенджер Telegram.

Жительница ДНР передавала данные о местах дислокации российских военных, в том числе о расположении административных зданий в городе. Также она передавала информацию о местных жителях и представителях региональных молодежных организаций, которых могли попытаться вовлечь в незаконную деятельность.

Следственный отдел управления ФСБ России по ДНР возбудил уголовное дело по статье «госизмена».

