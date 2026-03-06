Власти Венгрии показали ценности, которые украинцы хотели вывезти из Австрии

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 13 0

Группу граждан Украины задержали на границе, в их машине нашли как наличные, так и слитки золота.

Сколько денег пытались вывезти украинцы из Австралии

Фото: Facebook* / kormanyzat

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Венгрии опубликовало фото изъятых у украинцев ценностей на границе

Правительство Венгрии поделилось кадрами изъятых на границе ценностей у группы украинцев, среди которых оказался бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ). Фотографии опубликовали на официальной странице Кабмина в Facebook*.

На снимках видны пачки наличных и золотые слитки. Эту операцию венгерские власти назвали «украинским золотым конвоем».

«Венгерская налоговая и таможенная администрация проводит расследование по подозрению в отмывании денег», — говорится в подписи к фотографиям.

По информации венгерской налоговой и таможенной службы (NAV), всего задержали семь человек, которые направлялись из Австрии на Украину. В их автомобилях инспекторы нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задержанные граждане Украины будут депортированы из Венгрии в течение дня. Личности всех участников перевозки уже установили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Власти Венгрии показали ценности, которые украинцы хотели вывезти из Австрии
21:05
Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
20:58
Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
20:54
Россия перенаправит поставки СПГ с Европы на Азию
20:43
Градус снизился: в Нижегородской области потребление алкоголя сократилось на 15%
20:32
В Москве представили первый графический роман о Великой Отечественной войне

Сейчас читают

Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить