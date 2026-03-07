Аневризма размером с абрикос: что стало причиной смерти Андрея Миронова

Народному артисту РСФСР Андрею Миронову 7 марта могло исполниться 85 лет

Народного артиста РСФСР Андрея Миронова всю жизнь преследовали трудности, которые были во многом связаны с его здоровьем.

У звезды советского театра и кино с рождения была склонность к полноте, из-за чего ему постоянно приходилось не только ограничивать себя в еде, но и активно заниматься спортом.

Всю свою жизнь Миронов страдал из-за гидраденита — воспаления потовых желез. Заболевание проявлялось на теле в виде ужасных гнойных фурункулов в подмышках и паху.

По словам режиссера Владимира Бортко, который снял фильм «Блондинка за углом», где в главной роли сыграл актер, Миронову было тяжело двигаться из-за язв. Когда тот поднимал руку, на его подмышках проглядывались пятна крови.

Проблемы проявлялись и на лице. Артисту приходилось постоянно прибегать к гриму, чтобы скрыть болезнь, и пользоваться водолазками, закрывающими шею. Облегчение наступило только когда Миронову вырезали несколько лимфоузлов, но это случилось уже за два года до его смерти.

Также у звезды была аневризма сосудов головного мозга. В 1978 году из-за этого он потерял сознание на сцене во время гастролей. Врачи сначала не могли дать точный диагноз. При таком заболевании необходима операция, но она могла пройти не очень успешно, и сам актер отказался от нее.

Уже в 1987 году Миронов потерял сознание на сцене Рижской оперы, где шел гастрольный спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро». До этого он играл в теннис на жаре, обмотавшись полиэтиленом — в те времена считалось, что это эффективный способ согнать вес.

Аневризма, лопнувшая в мозгу актера, была размером с абрикос. Врачи не смогли его спасти. Андрей Миронов умер в возрасте 46 лет в 1987 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие киноленты Мосфильма являются самыми легендарными.