Эти фильмы неспроста считаются самыми знаковыми в истории отечественного кино. А вы смотрели?

В этом году студия Мосфильм — настоящий символ отечественной киноиндустрии — отмечает свое 100-летие. Тысячи российских граждан выросли на потрясающих лентах, которые навсегда остались в сердцах зрителей. Советские фильмы действительно воспитали многих, поднимая вопросы справедливости, настоящей любви, дружбы и ценностей. Некоторые картины заслуженно вошли в золотую коллекцию отечественного кино.

«Джентльмены удачи» — 1971

Несомненно, в списке значится знаменитая кинокомедия режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи». Не так давно агентство ТАСС со ссылкой на Мосфильм сообщило, что лента заняла почетное первое место в «Абсолютном топе» картин студии. Учитывались зрительские и экспертные рейтинги самых различных изданий и сервисов.

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, 1971 г.

В 1972 фильм стал главным лидером советского проката, собрав у экранов около 65 миллионов зрителей. Снята картина была по сценарию Георгия Данелии и Виктории Токаревой. Многие фразы из фильма считаются «крылатыми» — до сих пор множество россиян цитируют любимых персонажей.

«Туда не ходи, сюда ходи, а то снег башка попадет»

«Все! Кина не будет! Электричество кончилось!»

«Ну вот что, товарищи! Финита ля комедия!»

В ленте главные роли исполнили легендарные актеры Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Савелий Крамаров, Наталья Фатеева и многие другие. Повествует кинокартина о внедрении доброго и воспитанного работника детского сада в воровскую среду — в банду матерых рецидивистов.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — 1965

Заслуженное место в золотой коллекции также занимает «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» кинорежиссера Леонида Гайдая, подарившего стране невероятное количество фильмов. Состоит он из трех самостоятельных историй: «Напарник», «Наваждение» и «Операция «Ы». Объединены «серии» одним первостепенным героем — студентом Шуриком.

Кадр из к/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Гайдай в своей работе решил использовать персонажей, которые ранее уже появлялись на отечественных киноэкранах. В третьей новелле зрители вновь увидели знаменитую троицу антигероев Труса, Балбеса и Бывалого из короткометражных фильмов режиссера.

Главные роли исполнили Александр Демьяненко, Алексей Смирнов, Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов.

Демьяненко признавался, он сразу почувствовал успех фильма, ведь на тот момент «ничего подобного» в русском кино не было. Артист определенно оказался прав — по данным советского критика Сергея Кудрявцева, за первый год проката ленту посмотрели 69,6 миллионов человек.

«Сворачивайтесь. Есть дело», — гласит знаменитая фраза персонажа Евгения Моргунова.

«Бриллиантовая рука» — 1968

Фильм «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая заметно отличался от его прошлой кинокартины. Сценарий ленты был написан им совместно с Морисом Слободским и Яковом Костюковским. В 1969 году творение известного режиссера посмотрели 76,6 миллионов человек.

Кадр из к/ф «Бриллиантова рука», реж. Леонид Гайдай, 1968 г.

По мнению некоторых критиков и экспертов, «Бриллиантовая рука» стала пародией создателей на некоторые произведения, в том числе и на картины о шпионе Джеймсе Бонде. Идея создать подобный фильм пришла к режиссеру после прочтения истории о контрабандистах, которые придумали перевозить драгоценности в специальных гипсовых повязках.

Лента по-настоящему пестрит великими артистами, которые наполнили ленту своим невероятным талантом. В ней снялись Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Нина Гребешкова и другие.

Подарила кинокартина и огромное количество музыкальных композиций, которые так полюбились аудитории. Среди них знаменитая песня «Про зайцев», а также «Остров невезения».

«Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс!» — притворно удивляется главный герой Никулина, Семен Горбунков.

«Иван Васильевич меняет профессию» — 1973

Спустя пять лет после съемок «Бриллиантовой руки» Леонид Гайдай подарил советским гражданам фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который со временем тоже стал любимой комедией аудитории. Снята она по пьесе писателя Михаила Булгакова.

Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

Повествует кинокартина о новых приключениях инженера-изобретателя Шурика, который неожиданно создал настоящую машину времени. Двери она открыла в далекие времена Ивана Грозного, который случайным образом поменялся местами со своим тезкой Иваном Васильевичем из 20 века.

Примечательно, что сперва царя должен был сыграть Юрий Никулин — именно под него Гайдай в начале и писал сценарий. Однако после прочтения сюжета актер наотрез отказался сниматься, сомневаясь в том, будет ли фильм действительно выпущен, а также примет ли его зритель. Артист, к счастью, не угадал — лента всем сердцем полюбилась общественности. Роль грозного правителя исполнил Юрий Яковлев.

«Эх, красота то какая! Лепота!» — восхищается Иван Васильевич в фильме.

«Москва слезам не верит» — 1979

Фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» в 1981 году был заслуженно удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Рассказывает кинолента о трех молодых провинциалках, которые приезжают в Москву в поисках любви, счастья и достатка. В мелодраме снялись Вера Алентова, Ирина Муравьева, Алексей Баталов, Раиса Рязанова и многие другие.

В основу картины вошел сценарий Валентина Черных, который готовился для конкурса на лучший фильм о Москве. Занял он там всего лишь третье место. Изначально Меньшов хотел отказаться от драматичной истории, но все же работа Черных очень привлекла режиссера.

Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

После выхода ленты в свет создатели получили весьма невысокие оценки. Полной неожиданностью стал «Оскар», немало удививший съемочную группу, которая даже не присутствовала на вручении заветной статуэтки. О победе в номинации Владимир Меньшов узнал из новостей, сперва подумав, что это розыгрыш.

«А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я — мужчина», — говорит персонаж Алексея Баталова, Георгий.

В «Абсолютный топ» Мосфильма также входят такие знаковые ленты, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Девчата» Юрия Чулюкина и «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

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