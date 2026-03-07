Береговая охрана Швеции задержала сухогруз в Балтийском море

Береговая охрана Швеции задержала грузовое судно в Балтийском море. Об этом пишет агентство Reuters.

Уточняется, что сухогруз Caffa, следовавший в Санкт-Петербург из Касабланки, шел под гвинейским флагом. Судно задержали у южного побережья страны вблизи Треллеборга. Начато предварительное расследование в отношении корабля.

По словам министра гражданской обороны Швеции Карл-Оскара Болина, сухогруз находится в санкционном списке Украины. Именно поэтому его и задержали.

«Структура собственности неясна, и есть подозрение, что отсутствует страховка», — сказал министр, отметив, что прошлым летом корабль якобы сменил флаг с российского на гвинейский.

При этом о том, где находится экипаж и что с ним, информация не поступала.

