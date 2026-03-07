Береговая охрана Швеции задержала сухогруз в Балтийском море

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Судно следовало в Санкт-Петербург.

У берегов Швеции задержали российский сухогруз

Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson / TT

Береговая охрана Швеции задержала грузовое судно в Балтийском море. Об этом пишет агентство Reuters.

Уточняется, что сухогруз Caffa, следовавший в Санкт-Петербург из Касабланки, шел под гвинейским флагом. Судно задержали у южного побережья страны вблизи Треллеборга. Начато предварительное расследование в отношении корабля.

По словам министра гражданской обороны Швеции Карл-Оскара Болина, сухогруз находится в санкционном списке Украины. Именно поэтому его и задержали.

«Структура собственности неясна, и есть подозрение, что отсутствует страховка», — сказал министр, отметив, что прошлым летом корабль якобы сменил флаг с российского на гвинейский.

При этом о том, где находится экипаж и что с ним, информация не поступала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский газовоз Arctic Metagaz, загоревшийся в Средиземном море, атаковали безэкипажные катера Украины. Это произошло 4 марта. К счастью, все члены экипажа — 30 человек — были спасены. Отмечалось, что судно перевозило около ста тысяч тонн сжиженного природного газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

