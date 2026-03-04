Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 109 0

Все 30 членов экипажа «Арктик Метагаз» спасены.

Из-за чего загорелся российский газовоз в Средиземном море

Фото: Efrem Lukatsky/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский газовоз Arctic Metagaz («Арктический Метагаз»), загоревшийся в Средиземном море, атаковали безэкипажные катера Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Атака была совершена 3 марта в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, уточнили в ведомстве.

Газовоз вместимостью около 100 тысяч тонн перевозил груз сжиженного природного газа (СПГ) из Мурманска — он был оформлен в соответствии с международными нормами. «Арктический Метагаз» находится под санкциями США и Великобритании.

По сообщениям СМИ, возгорание на судне возникло рано — представитель греческой компании-оператора морской безопасности и управления рисками Diaplous Group подтвердили факт пожара.

Известно, что газовоз покинул порт Мурманска 24 февраля после погрузки и, предположительно, направлялся к Суэцу. При расследовании ЧП рассматривалась версия с беспилотником, под подозрение сразу попал киевский режим — альтернативными сценариями была авария, а также механическая неисправность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:49
Эпидемия невнимательности: почему растут жалобы на плохую концентрацию
13:35
Все исключено: как мошенники обманывают желающих приобрести «горящую» путевку
13:19
Песков потребовал от МОК объяснить двойные стандарты по отношению к РФ
13:07
Шантажировали младшей сестрой: что происходило с пропавшим на неделю в Ленобласти подростком
12:59
«Агрессивный старт»: когда наступит сезон цветения
12:50
«Это каждодневный выбор»: Степанов о любви

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео