В Ираке задержали пять поляков по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

Tansim: пять человек задержаны в Багдаде за в шпионаж в пользу Израиля

В столице Ирака — в Багдаде — задержали пять человек с польскими паспортами. Их обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Об этом пишет Tansim.

«Иракская служба безопасности объявила об аресте пяти человек с польскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу израильского режима», — сказано в публикации агентства в Telegram-канале.

Задержанные, как утверждается, снимали на видео траурную церемонию на площади Тахрир. Шествие проходило в память об убитом верховном иранском лидере аятолле Али Хаменеи. О его гибели стало известно 1 марта.

Сообщалось, что американские военнослужащие выпустили ракеты по резиденции Хаменеи. В результате ударов еще погибли дочь, зять и внук Хаменеи.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики.

В рамках американо-израильской кампании было уничтожено высшее руководство страны. Кроме Али Хаменеи, погиб командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. В ответ на это Тегеран начал свою военную операцию. В рамках нее КСИР наносит удары не только по Тель-Авиву, но и по базам США, которые есть в регионе. Боевые действия продолжаются неделю.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.