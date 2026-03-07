Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Андрей Черненко
Сайт 5-tv.ru рассказывает последние новости о военных действиях на Ближнем Востоке.

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru

Война в Иране Война Израиля и Ирана

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Власти Ирана призывают Европу не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. В противном случае последствия могут быть серьезными.

КСИР заявил об ударе по американской базе в ОАЭ, откуда была атакована школа для девочек. Президент Дональд Трамп потребовал от Ирана капитуляции и пообещал помочь восстановить экономику. В ответ Иран нанес удары по базам США в Персидском заливе и по городам Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион.

Азербайджан объявил об эвакуации посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе. Совет обороны Ирана пригрозил курдам ударами, если они попытаются проникнуть на территорию страны.

Главные новости о войне на Ближнем Востоке на 7 марта — в материале 5-tv.ru.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

00:16

Иран атаковал в Ираке объект американской инженерно-логистической компании Kellogg Brown & Root, связанной с армией США, сообщают местные СМИ.

00:15

В Иране подверглись атакам 13 медучреждений, более 20 школ были повреждены, заявил иранский постпред при ООН.

00:12

По меньшей мере 1 332 человека погибли в Иране в результате ударов США и Израиля, заявил иранский постпред при ООН.

00:11

Системы ПВО Катара за сутки отразили атаки девять иранских беспилотников, сообщило катарское Минобороны.

00:10

Трамп заявил, что американский ВПК начал наращивать темпы производства оружия три месяца назад.

Заявки на строительство новых военных заводов поступают по всей стране, добавил президент США.

00:00

Начало трансляции.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Война в Иране
