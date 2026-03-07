Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Власти Ирана призывают Европу не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. В противном случае последствия могут быть серьезными.

КСИР заявил об ударе по американской базе в ОАЭ, откуда была атакована школа для девочек. Президент Дональд Трамп потребовал от Ирана капитуляции и пообещал помочь восстановить экономику. В ответ Иран нанес удары по базам США в Персидском заливе и по городам Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион.

Азербайджан объявил об эвакуации посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе. Совет обороны Ирана пригрозил курдам ударами, если они попытаются проникнуть на территорию страны.

Иран атаковал в Ираке объект американской инженерно-логистической компании Kellogg Brown & Root, связанной с армией США, сообщают местные СМИ.

В Иране подверглись атакам 13 медучреждений, более 20 школ были повреждены, заявил иранский постпред при ООН.

По меньшей мере 1 332 человека погибли в Иране в результате ударов США и Израиля, заявил иранский постпред при ООН.

Системы ПВО Катара за сутки отразили атаки девять иранских беспилотников, сообщило катарское Минобороны.

Трамп заявил, что американский ВПК начал наращивать темпы производства оружия три месяца назад.

Заявки на строительство новых военных заводов поступают по всей стране, добавил президент США.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

