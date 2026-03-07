Минобрнауки России определило обязательные предметы для студентов в вузах

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 25 0

Между курсами будут пересечения и отсылки.

Какие обязательные предметы для студентов в вузах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Философия», «История России» и «Основы российской государственности» войдут в ядро новой модели высшего образования. Эти предметы станут обязательными для студентов всех направлений, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«Мы будем выходить на единые требования к содержанию «Философии». И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов: «История России», «Философия» и «Основы российской государственности», — сказал Могилевский.

Замминистра отметил, что курсы не должны дублировать друг друга, но поскольку они основаны на общих мировоззренческих и научных принципах, между ними будут пересечения и отсылки.

Прежде сообщалось, что в России обсуждают реформу, направленную на то, чтобы удержать молодежь в регионах. Депутаты Госдумы предложили увеличить стипендию студентов на 30%, если они продолжат обучение в родном городе. Чтобы получить эту надбавку, нужно прожить в регионе не менее трех лет до поступления в вуз и учиться на «хорошо» или «отлично».

Минобрнауки России определило обязательные предметы для студентов в вузах
