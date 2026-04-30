Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь

Мария Гоманюк
До этого глава Белого дома уже позволял себе подобную оговорку, однако тогда назвал ее ошибкой.

Почему Дональд Трамп назвал Ормузский пролив своим именем

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Ормузский пролив Война в Иране Война Израиля и Ирана

Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, названным «проливом Трампа»

Президент США Дональд Трамп разместил изображение карты, на которой Ормузский пролив обозначен как «пролив Трампа». Изображение он опубликовал в соцсети Truth Social.

До этого глава Белого дома уже позволял себе подобную оговорку. Во время выступления в Майами он в шутливой форме заявил, что Ирану якобы придется открыть «пролив Трампа». После этого он уточнил, что имел в виду Ормузский пролив, и назвал сказанное ошибкой.

На опубликованной карте показаны Персидский и Оманский заливы, между которыми проходит ключевой морской путь для нефтяных танкеров. Именно этот участок Трамп подписал своим именем.

Это не первый случай, когда американский лидер в ироничной форме меняет географические названия. Ранее он заявлял о переименовании Мексиканского залива, а также публиковал карту, где Канада и Гренландия были отмечены как часть США. Кроме того, он неоднократно в шутку называл на тот момент премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором.

Ранее президент России Владимр Путин предложил Трампу помочь в урегулировании конфликта в Иране.

Тема:
Ормузский пролив
25 апр
Tasnim: КСИР захватил в Ормузском проливе судно Epaminondas, используемое армией США
24 апр
Иран может сделать исключение для России в вопросе пошлин за проход через Ормуз
20 апр
«Вход без разрешения невозможен»: как Иран контролирует проход судов в Ормузском проливе
20 апр
«Эскалационная лестница»: что будет с переговорами после атаки США на иранское судно
20 апр
Грузовые суда начали пересекать Ормузский пролив через маршрут у острова Ларк
20 апр
Блокада или блеф: что происходит в Ормузском проливе
20 апр
Нефтяные компании начали поиск новых месторождений в Африке и Южной Америке
20 апр
Иран заявил об атаке на корабли США дронами после задержания судна
19 апр
Новая эпоха мировых войн: расклад сил на Ближнем Востоке и роль Китая
18 апр
Иран закрыл Ормузский пролив до снятия американской блокады
Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

