Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь

Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, названным «проливом Трампа»

Президент США Дональд Трамп разместил изображение карты, на которой Ормузский пролив обозначен как «пролив Трампа». Изображение он опубликовал в соцсети Truth Social.

До этого глава Белого дома уже позволял себе подобную оговорку. Во время выступления в Майами он в шутливой форме заявил, что Ирану якобы придется открыть «пролив Трампа». После этого он уточнил, что имел в виду Ормузский пролив, и назвал сказанное ошибкой.

На опубликованной карте показаны Персидский и Оманский заливы, между которыми проходит ключевой морской путь для нефтяных танкеров. Именно этот участок Трамп подписал своим именем.

Это не первый случай, когда американский лидер в ироничной форме меняет географические названия. Ранее он заявлял о переименовании Мексиканского залива, а также публиковал карту, где Канада и Гренландия были отмечены как часть США. Кроме того, он неоднократно в шутку называл на тот момент премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором.

Ранее президент России Владимр Путин предложил Трампу помочь в урегулировании конфликта в Иране.

