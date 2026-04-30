Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь
До этого глава Белого дома уже позволял себе подобную оговорку, однако тогда назвал ее ошибкой.
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп разместил изображение карты, на которой Ормузский пролив обозначен как «пролив Трампа». Изображение он опубликовал в соцсети Truth Social.
До этого глава Белого дома уже позволял себе подобную оговорку. Во время выступления в Майами он в шутливой форме заявил, что Ирану якобы придется открыть «пролив Трампа». После этого он уточнил, что имел в виду Ормузский пролив, и назвал сказанное ошибкой.
На опубликованной карте показаны Персидский и Оманский заливы, между которыми проходит ключевой морской путь для нефтяных танкеров. Именно этот участок Трамп подписал своим именем.
Это не первый случай, когда американский лидер в ироничной форме меняет географические названия. Ранее он заявлял о переименовании Мексиканского залива, а также публиковал карту, где Канада и Гренландия были отмечены как часть США. Кроме того, он неоднократно в шутку называл на тот момент премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором.
Ранее президент России Владимр Путин предложил Трампу помочь в урегулировании конфликта в Иране.
