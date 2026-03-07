Вторая Камчатка? Почему в Сочи участились землетрясения

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Что ждет город-курорт в ближайшем будущем?

Почему в Сочи участились подземные толчки

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

РИА Новости: в Сочи в будущем может произойти сильное землетрясение

В обозримом будущем в Сочи может произойти еще одно сильное землетрясение. Об этом агентству РИА Новости рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

Изучив карты, специалист пришла к выводу, что на юге России возможны подземные толчки с магнитудой до 7. Такое сильное землетрясение может произойти один раз в сто лет, уточнила Зверева. Но именно это и вызывает беспокойство.

«Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем», — подчеркнула собеседница агентства.

В регионе участились подземные толчки. Последний зафиксировали накануне. Его магнитуда составила 4,1. По словам экспертов, эпицентр находился в море. По словам Зверевой, подобное явление– уже норма.

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 3 марта в Сочи произошло два землетрясения подряд. В некоторых районах города звенела посуда на полках, а тяжелая мебель, например, шкафы, начала качаться. К счастью, пострадавших и разрушений не было.

