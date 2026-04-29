«Альтернатива для Германии» возглавила рейтинг партий страны

Давид Андриясов
Партия канцлера оказалась на втором месте.

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Правая партия «Альтернатива для Германии» вышла на первое место в рейтинге политических сил страны, обойдя блок ХДС/ХСС. Об этом следует из данных опроса исследовательнского центра INSA, опубликованных платформой Dawum.

«Согласно этому опросу, „Альтернатива для Германии“ получит 28%, ХДС/ХСС — 23,5%, СДПГ — 14%, „Зеленые“ — 12,5%, левые — 11%, другие партии — 4%, а альянс Сары Вагенкнехт и СвДП — по 3,5% каждая», — говорится в публикации.

Онлайн-опрос прошел с 24 по 27 апреля 2026 года, в нем участвовали 2010 избирателей.

Ранее газета Bild сообщала, что АдГ также получила 28% поддержки и укрепила лидерство среди партий, обновив собственный рекорд. При этом она опередила правящий блок ХДС канцлера Фридриха Мерца на четыре процентных пункта.

Как ранее писал 5-tv.ru, Мерц нарвался на жесткую критику после высказываний о необходимости экономического ослабления России. Речь идет о его позиции по украинскому конфликту, которую некоторые сочли чрезмерно радикальной и оторванной от реальности.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

5:24
4:58
Россияне раскрыли отношение к грамматическим ошибкам
4:32
Брак на грани: Джессика Бил пригрозила Джастину Тимберлейку разводом
4:04
Российские торговые сети начали переходить на мини-форматы магазинов
3:38
Майские выходные: куда россияне отправятся отдыхать?
3:14
Врач объяснил, в каком случае ночные пробуждения указывают на проблемы

Сейчас читают

Военная техника не будет участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая
Лариса Долина не могла пошевелиться — скорая увезла звезду в больницу: что на самом деле случилось с народной артисткой
В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео