«Альтернатива для Германии» возглавила рейтинг партий страны

Правая партия «Альтернатива для Германии» вышла на первое место в рейтинге политических сил страны, обойдя блок ХДС/ХСС. Об этом следует из данных опроса исследовательнского центра INSA, опубликованных платформой Dawum.

«Согласно этому опросу, „Альтернатива для Германии“ получит 28%, ХДС/ХСС — 23,5%, СДПГ — 14%, „Зеленые“ — 12,5%, левые — 11%, другие партии — 4%, а альянс Сары Вагенкнехт и СвДП — по 3,5% каждая», — говорится в публикации.

Онлайн-опрос прошел с 24 по 27 апреля 2026 года, в нем участвовали 2010 избирателей.

Ранее газета Bild сообщала, что АдГ также получила 28% поддержки и укрепила лидерство среди партий, обновив собственный рекорд. При этом она опередила правящий блок ХДС канцлера Фридриха Мерца на четыре процентных пункта.

Как ранее писал 5-tv.ru, Мерц нарвался на жесткую критику после высказываний о необходимости экономического ослабления России. Речь идет о его позиции по украинскому конфликту, которую некоторые сочли чрезмерно радикальной и оторванной от реальности.

