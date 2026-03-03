В Сочи зафиксировали второе землетрясение за полтора часа

Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость

Эпицентр находился в 28 километрах от города.

Повторное землетрясение произошло в Сочи

Фото: 5-tv.ru

В районе Сочи зарегистрировано повторное землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщило Европейско-Средиземноморский сейсмологичесий центр.

Эпицентр подземных толчков расположен в 28 километрах от города.

Это землетрясение стало вторым за полтора часа в этом регионе. Приблизительно в 15:10 зафиксировали другой толчок магнитудой 4,4 в 32 километрах от города.

Местные жители сообщили, что первый толчок был достаточно ощутимым. В некоторых районах города звенела посуда на полках, а тяжелая мебель, например, шкафы, начала качаться. По информации мэра Сочи Андрея Прошунина, пострадавших и разрушений не было.

«Небольшие подземные толчки — явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор», — отмечал глава города.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 10 февраля в Краснодарском крае также произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое произошло примерно в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска. Очаг находился на глубине 10 километров, и, как сообщили местные власти, в этом случае также не было пострадавших или значительных разрушений.

 

