Актриса из «Универа» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Артистка также была известна по сериалам «Склифосовский» и «СашаТаня».

Актриса Екатерина Ведунова погибла в автокатастрофе

Фото: Instagram*/ vedynova_ekaterina

Актриса Екатерина Ведунова, известная по сериалам «Склифосовский», «СашаТаня», и ее дочь Элина погибли в автокатастрофе. Об этом сообщила подруга семьи Марианна Прядко-Белоусова в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла недалеко от Саранска в Зубово-Полянском районе. Екатерина с дочерью находились в машине Renault Fluence, за рулем которой был пожилой мужчина. Они ехали в Москву. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с газелью «Луидор».

«45-летняя пассажирка автомобиля Renault скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя пассажирка автомобиля скончалась в больнице», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Мордовии.

Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004-м она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова. Работала в Балаковском драматическом театре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова. Женщина страдала от почечной недостаточности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



