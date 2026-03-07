Актриса из «Универа» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью

Актриса Екатерина Ведунова, известная по сериалам «Склифосовский», «СашаТаня», и ее дочь Элина погибли в автокатастрофе. Об этом сообщила подруга семьи Марианна Прядко-Белоусова в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла недалеко от Саранска в Зубово-Полянском районе. Екатерина с дочерью находились в машине Renault Fluence, за рулем которой был пожилой мужчина. Они ехали в Москву. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с газелью «Луидор».

«45-летняя пассажирка автомобиля Renault скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя пассажирка автомобиля скончалась в больнице», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Мордовии.

Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004-м она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова. Работала в Балаковском драматическом театре.

