В Совфеде рассказали о мошенничестве с QR-кодом от «налоговой»

Шейкин: мошенники рассылают письма от имени ФНС с QR-кодом

Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) с QR-кодом для оплаты якобы существующей задолженности. Об этом в разговоре с агентством ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Схема заключается в том, что на почту жертвы приходит письмо от якобы налоговой службы, оформленное в официальном стиле. В сообщении говорится о неуплаченном налоге или возникшей задолженности и предлагается быстро урегулировать вопрос.

Кроме того, в письме прикреплен QR-код для удобной оплаты и контактный номер «сотрудника ФНС», который готов помочь с урегулированием платежа. Однако, по словам Артема Шейкина, этот код ведет на фишинговый интернет-ресурс, который тщательно замаскирован под официальный сайт ФНС.

После перехода по коду пользователю предлагают ввести данные банковской карты, номер телефона, серию и номер паспорта. Эти данные сразу после ввода попадают в руки злоумышленников.

Если у человека возникнут сомнения и он позвонит на контактный номер из письма, то ему ответит все тот же мошенник, который будет убеждать его в подлинности письма и необходимой оплате задолженности.

«Цель проста — снять последние сомнения и подтолкнуть жертву к переходу по QR-коду», — сказал Шейкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники притворяются продавцами на маркетплейсах и заманивают скидками. Злоумышленники приобретают готовые аккаунты продавцов, после чего размещают лоты с большими скидками, чтобы привлечь внимание покупателей. Главная цель — увести диалог с официальной платформы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.