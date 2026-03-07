Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую бронзу на Паралимпиаде

|
Сергей Добровинский
В скоростном спуске в категории «стоя» он показал результат 1 минута 18,94 секунды.

Сколько медалей получили спортсмены из РФ на Паралимпиаде

Фото: © РИА Новости/ Юрий Кочетков

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии. Бугаев показал результат 1 минута 18,94 секунды, уступив 1,15 секунды швейцарцу Робину Кюшу. Второе место занял француз Артур Боше, опередивший россиянина на 0,61 секунды.

Это уже вторая медаль для сборной РФ на Играх-2026. Ранее лыжница Ворончихина также завоевала бронзу в скоростном спуске. Она уступила 2,47 секунды шведке Эббе Аарше и 1,71 секунды — француженке Орели Ришар.

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо продлятся до 15 марта. На церемонии открытия РФ представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Атлеты из России вышли под своим национальным флагом впервые с 2014 года. Всего на Паралимпийских играх нашу страну представят шесть спортсменов.

