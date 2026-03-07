Подорвавшим отделение банка в Подмосковье оказался 16-летний подросток

Подростка, подозреваемого в поджоге банкомата в Путилкове, задержали очевидцы. Он действовал по указке телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Молодой человек стал жертвой манипуляций неизвестных «кураторов». Следуя их телефонным инструкциям, он пронес в зону самообслуживания канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкоматы и поджег их.

«В результате инцидента пострадавших нет. Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в отделение банка в поселке Путилково», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 24 февраля рядом с Савеловским вокзалом молодой человек подорвал служебный автомобиль ДПС. В результате взрыва погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У него остались жена и двое детей. Два других сотрудника полиции получили серьезные травмы: у одного из них диагностирован ушиб головного мозга, у другого — ожоги лица и контузия. В МВД заверили, что семьям офицеров предоставят всю необходимую поддержку.

