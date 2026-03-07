Захарова: США используют Украину для авантюр на энергетическом рынке

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 42 0

По мнению дипломата, Россия никогда не использовала ресурсы как инструмент давления.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США пытаются перестроить энергетический рынок под себя и усилить зависимость Европы от своих ресурсов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова корреспонденту 5-tv.ru на выставке народных промыслов «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2026», комментируя сложную ситуацию с энергетикой в Европе.

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не использовала ресурсы как инструмент давления. Стабильную систему поставок нефти и газа в Европу выстраивали десятилетиями. Однако все изменилось после действий Киева в 2022 году и диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

По мнению Захаровой, сейчас США используют Украину для авантюрных схем на энергетическом рынке.

«США — страна банкрот. И вот такими методами, абсолютно находящимися вне международно-правовых норм они пытаются как-то решить свои собственные проблемы, и киевский режим, по сути, он именно является инструментом для того, чтобы заниматься или реализовывать все авантюры», — отметила представитель МИДа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Удары нанесли с помощью безэкипажных катеров. Президент России Владимир Путин назвал эту атаку террористической.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:50
Швеция обвинила Россию в запуске беспилотника с корабля на Балтике
21:32
«Мы не легкая добыча»: глава ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны
21:14
Иранский дрон врезался в жилой небоскреб 23-Маrinа в Дубае
20:55
Вместо стройности — подагра: к чему могут привести популярные диеты
20:38
Захарова: США используют Украину для авантюр на энергетическом рынке
20:20
Путин провел встречу с Бастрыкиным. О чем рассказал президенту глава СК

Сейчас читают

Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 7 марта
«Это был сюрприз»: фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве
Разница в 47 лет: как жили и одевались женщины в Иране до революции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить