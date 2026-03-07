Захарова: США используют Украину для авантюр на энергетическом рынке

США пытаются перестроить энергетический рынок под себя и усилить зависимость Европы от своих ресурсов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова корреспонденту 5-tv.ru на выставке народных промыслов «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2026», комментируя сложную ситуацию с энергетикой в Европе.

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не использовала ресурсы как инструмент давления. Стабильную систему поставок нефти и газа в Европу выстраивали десятилетиями. Однако все изменилось после действий Киева в 2022 году и диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

По мнению Захаровой, сейчас США используют Украину для авантюрных схем на энергетическом рынке.

«США — страна банкрот. И вот такими методами, абсолютно находящимися вне международно-правовых норм они пытаются как-то решить свои собственные проблемы, и киевский режим, по сути, он именно является инструментом для того, чтобы заниматься или реализовывать все авантюры», — отметила представитель МИДа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Удары нанесли с помощью безэкипажных катеров. Президент России Владимир Путин назвал эту атаку террористической.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.