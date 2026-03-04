Путин назвал атаку на российский газовоз в Средиземном море террористической

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Подобными действиями Украина «клюет руку, с которой кормится», подчеркнул президент.

Путин об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Фото: 5-tv.ru

Нападение на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море является террористической атакой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Разговор с главой государства журналист опубликовал в Telegram-канале.

«Это террористическая атака, мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, подобными действиями Украина «клюет руку, с которой кормится», а атаки на суда, перевозящие газ в Средиземном море, в первую очередь отрицательно влияют на экономику Европейского союза (ЕС).

Во вторник, 3 марта, стало известно, что в Средиземном море загорелся вышедший из Мурманска российский танкер-газовоз Arctic Metagaz («Арктический Метагаз»). Атаку совершили безэкипажные катера украинских сил в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.

Газовоз вместимостью около 100 тысяч тонн перевозил груз сжиженного природного газа (СПГ) из Мурманска в соответствии с международными нормами. «Арктический Метагаз» находится под санкциями США и Великобритании.

Также ранее сообщалось о том, что МИД Эстонии вручил ноту посольству России из-за ледокола в Финском заливе. Речь идет о судне «Мурманск», который отправился в Финский залив 28 февраля, чтобы вызволить изо льда танкер Olympic Friendship.

