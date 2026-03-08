В Нигерии исламисты убили прихожан Русской православной церкви

Дарья Бруданова
Террористы жестоко расправились с жителям небольшого поселения. На месте происшествия нашли десять тел.

Фото: Reuters/Sodiq Adelakun

В Нигерии исламские террористы убили двоих прихожан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил Патриарший экзархат Африки.

Инцидент произошел еще 6 марта. В тот день исламисты напали на христианское селение Туран, в штате Бенуэ. Террористы жестоко расправились с частью жителей.

«Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины Русской православной церкви, действовавшей в этом селении», — сказано в официальном Telegram-канале общины.

Тем, кому удалось уцелеть, пришлось спасаться бегством. Настоятель общины архимандрит Нифонт (Хюле) сообщил, что людям пришлось оставить буквально все. Вместе с тем из-за наплыва беженцев в ближайший городок трудно найти даже питьевую воду и пищу.

На месте происшествия после нападения исламистов нашли десять тел. Ожидается, что количество жертв может вырасти. Осмотр окрестностей продолжается. Всего в Туране было пятьдесят православных христиан, двадцать из которых — дети.

