Концерты, фотозоны и цветы: как отмечать 8 Марта в Москве

В Международный женский день Москву украсили инсталляциями и фотозонами

Москва отмечает Международный женский день. Столичный транспорт украшен флагами, на городских экранах — поздравления, в метро и у городских вокзалов организовали красочные фотозоны. О том, как проходит этот день, рассказали на портале mos.ru.

Праздник прекрасных дам сопровождается концертами, экскурсиями и лекциями, представительницам прекрасной половины человечества дарят букеты.

В честь 8 Марта в Москве украсили свыше пяти тысяч автобусов, электробусов и трамваев. Кроме того, речной транспорт подсвечены световой инсталляцией в цветах российского триколора. Медиафасады оформлены на доме 8 на Новом Арбате и доме 14 на Спартаковской площади, а также на доме 1 на Садовой-Самотечной улице.

На уличных парковках в Москве в праздничные дни можно бесплатно оставить машину. Кроме того, чтобы пассажирам было удобнее планировать поездки, расписание движения некоторых пригородных поездов изменено. Дополнительные экспрессы будут курсировать с 7 по 9 марта между Москвой и Тулой, Калугой, Владимиром и Рязанью.

Тем временем женщины-операторы дронов несут службу в зоне СВО.

