В России вводят ГОСТ для собак-поводырей

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Новый стандарт определит требования к подготовке и использованию животных, которые помогают людям с нарушениями зрения.

В России введут ГОСТ для собак-поводырей — что известно

Фото: Григоров Гавриил/ТАСС

С 1 июля в России начнет действовать государственный стандарт (ГОСТ), устанавливающий требования к собакам-поводырям и правила их подготовки. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Документ вводит единые нормы для отбора, дрессировки и сопровождения животных, которые используются как средство реабилитации для людей с нарушениями зрения.

Согласно новому ГОСТу, в стандарте прописаны требования к поведению и навыкам таких собак, а также правила их обучения и допуска к работе. Животные должны уметь безопасно сопровождать человека в городской среде, реагировать на препятствия и выполнять команды, необходимые для ориентации в общественных местах. Кроме того, документ устанавливает требования к организациям, занимающимся подготовкой собак-поводырей.

Ожидается, что введение стандарта позволит унифицировать систему подготовки таких животных в стране и повысить качество их обучения. Власти рассчитывают, что единые правила сделают использование собак-поводырей более эффективным и помогут людям с нарушениями зрения чувствовать себя увереннее в повседневной жизни.

