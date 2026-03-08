Маскировочные сети и кастомизация одежды: в Москве пройдет марафон добрых дел

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Мероприятие будет приурочено к дню рождения ресурсного центра «Мосволонтер», который отмечается 15 марта.

Марафон добрых дел в Москве — подробности, дата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В волонтерских центрах Москвы 15 марта пройдет марафон добрых дел

Центр «Мосволонтер» отмечает свое 12-летие. В честь праздника 15 марта в столице пройдет марафон «12 лет добрых дел». Во всех окружных центрах «Доброе место» москвичи смогут бесплатно научиться творческим ремеслам и помочь тем, кто в этом нуждается. Об этом сообщают на официальном портале мэра столицы.

«За 12 лет в столице сформировалось большое сообщество активных горожан, которые готовы ежедневно поддерживать значимые инициативы, включаться в социальные проекты. Программа марафона „12 лет добрых дел“ познакомит москвичей с добровольчеством, полезными мероприятиями и единомышленниками», — рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Каждый центр Москвы подготовил программу мастер-классов. Так, в центре «Нева» и в СЗАО волонтеры научат делать игрушки и плести поводки для бездомных собак. В ЦАО москвичам помогут подарить вторую жизнь старой одежде с помощью кастомизации, а в ЗАО — создать миниатюрные экосистемы в стекле. В Куркине можно будет освоить технику эбру — рисование на поверхности воды, а на северо-востоке столицы — создать объемные картины текстурной пастой. В Зеленограде гостям учреждения предложат собрать алмазную мозаику, а в СВАО — сварить натуральное мыло с природными маслами. Кроме того, в центре СЗАО все желающие смогут научиться плести маскировочные сети для военных и смастерить брелоки для подопечных социальных учреждений.

Присоединиться к марафону может любой желающий, для этого нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что более пяти тонн гуманитарной помощи передали волонтеры жителям ДНР и бойцам СВО. Дончанам добровольцы отправили продукты и детские товары, а военным — теплые вещи, банные принадлежности и сладости.

Маскировочные сети и кастомизация одежды: в Москве пройдет марафон добрых дел
