Более пяти тонн гуманитарной помощи передали волонтеры жителям ДНР и бойцам СВО

|
Сергей Добровинский
Добровольцы передали дончанам продукты и детские товары, а военным — теплые вещи, банные принадлежности и сладости.

Какую гумпомощь отправили волонтеры из Москвы в ДНР

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Московские добровольцы доставили более пяти тонн гуманитарной помощи жителям Донецка. Кроме того, в рамках акции ко Дню защитника Отечества волонтеры сделали подарки участникам специальной военной операции. Об этом сообщили на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Бойцы, проходящие лечение в больнице, получили наборы для бритья, шампуни, гели для душа и теплые вещи — перчатки, шарфы и термобелье. Также наших защитников порадовали кондитерскими изделиями.

Мирные жители Донецка получили от москвичей продукты, в том числе консервы, крупы, чай, кофе, сахар и воду, а также детские и гигиенические товары и канцелярию.

Председатель московского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что Москва стабильно помогает соотечественникам в новых регионах. Она подчеркнула, что высокое значение в передаче гумпомощи имеет личное участие волонтеров — ребята, многие из которых учатся в столичных вузах, посетили соцучреждения и встретились с молодежью Донецкой Народной Республики (ДНР).

За 2025 год волонтеры Северного округа Москвы доставили около 500 тонн гумпомощи в зону СВО.

