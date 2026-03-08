Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации для военных

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Президент уже подписал соответствующий закон.

Кому из военных придется сдавать геномные данные

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной государственной геномной регистрации для определенных категорий граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая мера коснется военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и добровольцев, которые участвуют в боевых действиях, контртеррористических или миротворческих операциях. Также это относится к участникам специальной военной операции.

Образцы их ДНК будут внесены в специальную базу, где они будут храниться до достижения человеком возраста 100 лет, а в случае смерти — до установления личности. После увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований эти данные можно будет удалить по личному заявлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с 1 апреля будут увеличены пенсии для различных категорий граждан, включая военных, летчиков-испытателей, космонавтов и участников Великой Отечественной войны. Ежемесячные выплаты вырастут на 6,8%.

