Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации для военных

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной государственной геномной регистрации для определенных категорий граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая мера коснется военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и добровольцев, которые участвуют в боевых действиях, контртеррористических или миротворческих операциях. Также это относится к участникам специальной военной операции.

Образцы их ДНК будут внесены в специальную базу, где они будут храниться до достижения человеком возраста 100 лет, а в случае смерти — до установления личности. После увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований эти данные можно будет удалить по личному заявлению.

