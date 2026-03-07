С 1 апреля в РФ увеличатся выплаты пенсий для ряда категорий граждан

С 1 апреля социальные пенсии, пенсии по инвалидности, а также выплаты гражданам старше 80 лет вырастут, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% на величину роста прожиточного минимума пенсионера. Это коснется пенсий по инвалидности всех групп, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, а также социальных пенсий детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей.

Также будут увеличены пенсии представителям малочисленных народов Севера — мужчинам с 55 лет и женщинам с 50 лет. Кроме того, на 6,8% вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению для отдельных категорий граждан, включая федеральных льготников. К ним относятся военные, летчики-испытатели, космонавты, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. Также будут проиндексированы выплаты за особые заслуги перед Россией, такие как Герои Российской Федерации и чемпионы Олимпийских игр.

Пенсионерам, которым исполнится 80 лет или будет присвоена инвалидность первой группы, фиксированная часть страховой пенсии удвоят.

