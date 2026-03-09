Ошибка молодоженов: почему обручальное кольцо не должно быть импульсивной покупкой

Стилист Фомина: не стоит гнаться за трендами при выборе обручальных колец

Перед свадьбой многие пары сталкиваются с непростым выбором — каким должно быть обручальное кольцо. Советами с Lenta.ru поделилась стилист Екатерина Фомина.

Она убеждена, что лучше всего отдавать предпочтение сдержанным классическим моделям. Такие украшения реже царапаются и легко сочетаются с любыми образами.

Фомина обращает внимание: важно, чтобы кольцо сидело удобно. Лучше заранее уточнить, можно ли будет изменить его размер — пальцы со временем могут полнеть или худеть. Она также напоминает, что покупать такое украшение спонтанно не стоит.

По словам стилиста, перед покупкой стоит примерить несколько вариантов разной ширины и формы, походить в них по магазину и прислушаться к ощущениям. Тогда кольцо будет восприниматься не как уступка обстоятельствам, а как осознанный выбор.

При выборе нужно ориентироваться и на род занятий. Тем, кто много двигается или занимается спортом, лучше выбирать прочные модели без выступающих деталей.

Эксперт пояснила, что белое золото со временем может терять блеск из-за стирания родиевого покрытия. А вот желтое и красное золото менее прихотливы — им нужна лишь редкая полировка. Некоторые пары останавливаются на серебре: оно недорогое, и спустя пару лет кольца можно заменить на новые.

