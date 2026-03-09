Пейте с осторожностью: врач объяснил, у кого кофе вызывает гипертонию

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Кардиолог назвал категории людей, у которых кофеин вызывает резкую реакцию организма.

У кого кофе вызывает гипертонию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиолог Соколов предупредил о повышении давления у гипертоников после кофе

Кандидат медицинских наук, кардиолог клиники академика Ройтберга Денис Соколов рассказал Lenta.ru, что у определенных групп населения употребление кофе может привести к повышению артериального давления.

«Наиболее подвержены такому эффекту пожилые люди и пациенты с диагностированной гипертонией. Также в зоне риска те, кто пьет кофе эпизодически, либо люди с генетически замедленным метаболизмом кофеина», — пояснил специалист.

Соколов уточнил, что у тех, кто употребляет напиток систематически, со временем вырабатывается толерантность, поэтому резкой реакции у них не наблюдается. У молодых и здоровых людей без сердечно-сосудистых патологий после крепкого кофе давление тоже может незначительно подняться, но это проходит в течение получаса.

Кроме того, врач обратил внимание, что содержание кофеина выше в натуральном кофе, особенно заваренном во френч-прессе, по сравнению с растворимым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:58
Пейте с осторожностью: врач объяснил, у кого кофе вызывает гипертонию
3:39
Трамп пообещал падение цен на нефть после устранения угрозы со стороны Ирана
3:20
Ошибка молодоженов: почему обручальное кольцо не должно быть импульсивной покупкой
2:59
Впервые с 30 августа 2022 года цена нефти Brent на бирже ICE превысила $102
2:35
Кровля пансионата загорелась в результате атаки украинского дрона на Кубани
2:15
Напряженность между США и Израилем растет после атаки на нефтяные объекты Ирана

Сейчас читают

Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить