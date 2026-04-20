Белоснежная улыбка: стоматологи дали совет любителям кофе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Чистка зубов в правильное время поможет защитить эмаль от темного налета и воздействия кислот.

Как сохранить белые зубы если часто пьешь кофе советы врачей

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чистка зубов перед употреблением кофе позволит избежать пятен на эмали

Гигиенические процедуры следует проводить до употребления кофе, чтобы минимизировать риск появления пятен на эмали. Об этом стоматолог Энн Нгуен-Чанг рассказала в интервью изданию Yahoo! Health.

Предварительное удаление налета делает поверхность зубов более гладкой и чистой, что препятствует глубокому проникновению красящих пигментов напитка.

Врач подчеркнула, что попытка почистить зубы сразу после завершения кофепития может оказаться не только бесполезной, но и вредной.

Это связано с тем, что содержащиеся в кофе кислоты на некоторое время размягчают зубную эмаль, делая ее крайне чувствительной к механическому воздействию щетки.

«Чистка зубов перед употреблением кофе удалит налет и сделает поверхность зубов чище. Это поможет уменьшить образование на них пятен», — рассказала врач.

Стоматолог Диллон Дэвис поддержал эту позицию и дал рекомендацию приступать к гигиене полости рта сразу после пробуждения. По его словам, это необходимо для устранения бактерий, которые активно размножаются во рту в течение ночи.

Однако специалист уточнил, что между чисткой и первой чашкой бодрящего напитка желательно выдержать паузу около 30 минут. Такой временной интервал позволяет защитному слою зубов восстановиться и окрепнуть перед контактом с агрессивной средой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

