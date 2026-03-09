Минздрав разработал цветовую схему для формы медицинских работников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Оттенок одежды будет завесить от занимаемого места в иерархии учреждения.

Цвета медицинской формы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Министерство здравоохранения России представило шесть рекомендованных цветов для формы медработников. Об этом сообщило РИА Новости ссылкой на документ ведомства.

Уточняется, что цветовая гамма одежды в медицинских учреждениях будет зависеть от иерархии сотрудников. Руководящему персоналу рекомендуется носить фиолетовую форму, врачебному персоналу — темно-зеленую, среднему медицинского персоналу — салатовую.

Для младшего медицинского персонала выбран лавандовый цвет, для административного — голубой, а для немедицинских служб, хозяйственных отделений и IT-специалистов — серый.

Кроме того, министерство сформировало рекомендации по обуви сотрудников медучреждений. Согласно документу, подошва на обуви должна быть около двух-трех сантиметров. Это позволит минимизировать нагрузку на ноги. Кроме того, рекомендуется обувь с рифленой, прорезиненной и гибкой подошвой. Такие характеристики должны минимизировать неудобство в использовании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Минздрав РФ готовит новые стандарты медицинской помощи детям. Согласно новым правилам, все детские медучреждения будут поделены на группы в соответствии с их оснащением и профильной направленностью. Самыми массовыми станут пункты первичной медико-санитарной помощи, то есть стандартные педиатрические поликлиники.

