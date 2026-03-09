Потеряли время? Почему рак у Лерчек обнаружили только после родов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

По словам врача, опухоль развивается из плаценты и диагностировать ее во время беременности крайне сложно.

Почему рак у Лерчек выявили только после родов

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Онколог Черемушкин: своевременное лечение рака Лерчек дает хорошие прогнозы

У блогера Валерии Чекалиной выявили онкологическое заболевание. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Woman.ru рассказал, с чем могла столкнуться знаменитость и почему диагноз поставили только после появления ребенка.

Специалист пояснил, что существует вид опухоли, развивающийся из тканей плаценты — хориокарцинома. Она отличается агрессивным ростом и способна быстро давать метастазы. При этом болезнь хорошо поддается лечению, если начать его вовремя. Однако выявить ее в период беременности практически невозможно: добраться до плаценты без риска для плода или кровотечения нельзя.

Плацента, по словам онколога, представляет собой губчатую структуру, насыщенную сосудами. Она питает ребенка и служит защитным барьером. В такой среде опухоль развивается стремительно, а затем ее клетки могут отрываться и распространяться по организму через лимфу и кровоток. Чаще всего они оседают в легких, печени и костях — там, где кровоток замедляется.

Черемушкин отметил, что, несмотря на агрессивность, такой рак хорошо реагирует на химиотерапию. Однако грудное вскармливание в этом случае исключено — токсичные вещества из лекарств могут попасть в молоко.

При этом здоровью ребенка ничто не угрожает: плацента надежно защищала его от опухоли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

