Умерла звезда фильма «Охотники за привидениями» Дженнифер Раньон

Американская актриса Дженнифер Раньон умерла в 65 лет из-за онкологии

Умерла американская актриса Дженнифер Раньон, получившая широкую известность в 1980-х благодаря роли в фильме «Охотники за привидениями». Ей было 65 лет. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях. По словам близких, Раньон скончалась 6 марта, в этот момент они были рядом.

«Это был долгий и трудный путь, который закончился в окружении ее семьи», — сказано в публикации.

Причина смерти голливудской звезды официально не названа, но, по данным портала TMZ, актриса долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Подруга артистки Эрин Мерфи рассказала, что у нее был диагностирован рак. Другие подробности не разглашаются.

Раньон родилась в Чикаго, штат Иллинойс, 1 апреля 1960 года, ее отец Джим Раньон работал радиоведущим, а мать Джейн Робертс была актрисой. В семье, которая часто переезжала ради карьеры отца, также воспитывался сын Джима от первого брака.

Дженнифер дебютировала в кино в слэшере «Всем спокойной ночи» в 1980 году, затем получила второстепенную роль в мыльной опере «Другой мир», она снималась с 1981-го до 1983 года. В 1984-м Раньон сыграла студентку, участвовавшую в экспериментах доктора Питера Венкмана, в хите «Охотники за привидениями».

В фильмографии Раньон больше 30 работ, она также известна по популярным сериалам «Квантовый скачок», «Беверли-Хиллз 90210», «Чарльз в ответе», «Частный детектив Магнум», «Кто здесь босс?» и «Она написала убийство». В последние годы актриса практически не снималась, но оставалась значимой фигурой для поклонников классического кинематографа и телепроектов восьмидесятых. Кинокарьеру актриса сменила на педагогическую деятельность, она также была соведущей собственного кулинарного подкаста.

В марте 1991 года Дженнифер Раньон вышла замуж за тренера университетской баскетбольной команды Тодда Кормана, который также работал в кино- и телепроизводстве в перерывах между спортивными сезонами. Супруги вырастили сына Уайата и дочь Бэйли.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса из сериала «Универ» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.