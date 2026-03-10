Инопланетный двигатель? Комета 3I/ATLAS улетит от нас навсегда

Астрофизик Ави Леб допустил искусственное происхождение кометы 3I/ATLAS

Известный американский астрофизик, профессор Гарвардского университета Ави Леб представил новые данные, которые могут свидетельствовать в пользу искусственного происхождения кометы 3I/ATLAS. Об этом сообщают «Известия».

В ходе исследования, выполненного совместно с итальянскими учеными, был проведен анализ снимков, полученных с телескопа Hubble. В результате было установлено, что три потока газа, пыли и льда, исходящие из ядра кометы, образуют симметричную структуру.

Эксперты отметили, что эти объекты демонстрируют регулярные колебания с периодичностью примерно семь часов. Кроме того, они строго ориентированы на Солнце, что, вероятно, помогает комете сохранять устойчивое положение в космосе. Ученые предполагают, что такая структура аналогична функционированию двигателей.

«Мы используем изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble, для изучения движения симметричной системы из трех струй вокруг ядра межзвездного объекта 3I/ATLAS. Самая заметная из трех струй направлена в противоположную от Солнца сторону и, по-видимому, колеблется с периодом 7,20 часа», — отметил ученый в своем блоге.

Профессор Леб отмечает, что пока нет окончательного заключения о природе объекта. Он указывает, что ключевой вопрос о том, являются ли симметричные струи признаками технологических двигателей или следствием сублимации естественных ледяных карманов, остается открытым.

16 марта комета 3I/ATLAS достигнет ближайшей точки своей орбиты относительно Юпитера. После сближения с газовым гигантом уникальный объект направится за пределы Солнечной системы и покинет ее навсегда.

