Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным

Президент США Дональд Трамп 9 марта рассказал журналистам о содержании телефонных переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, беседа по украинской тематике прошла в конструктивном ключе.

«Мы с Владимиром Путиным обсуждали Украину. <…> Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе», — заявил глава Белого дома.

Он также упомянул, что Путин выразил намерение содействовать урегулированию ближневосточного кризиса. Трамп уточнил, что в диалоге принимали участие представители обеих стран.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры сосредоточились на иранской проблематике и перспективах завершения конфликта на Украине. Он охарактеризовал беседу как деловую и откровенную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о фактическом завершении конфликта с Ираном. Такое заявление он сделал 9 марта в интервью телеканалу CBS News.

Американский лидер выразил мнение, что военное противостояние практически окончено. При этом он отметил, что у него нет никаких посланий для нового верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.