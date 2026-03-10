Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Американский лидер сообщил, что российский коллега выразил готовность помогать в урегулировании на Ближнем Востоке.

Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп 9 марта рассказал журналистам о содержании телефонных переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, беседа по украинской тематике прошла в конструктивном ключе.

«Мы с Владимиром Путиным обсуждали Украину. <…> Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе», — заявил глава Белого дома.

Он также упомянул, что Путин выразил намерение содействовать урегулированию ближневосточного кризиса. Трамп уточнил, что в диалоге принимали участие представители обеих стран.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры сосредоточились на иранской проблематике и перспективах завершения конфликта на Украине. Он охарактеризовал беседу как деловую и откровенную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о фактическом завершении конфликта с Ираном. Такое заявление он сделал 9 марта в интервью телеканалу CBS News.

Американский лидер выразил мнение, что военное противостояние практически окончено. При этом он отметил, что у него нет никаких посланий для нового верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:55
В Подмосковье четвертые сутки ищут троих пропавших детей
1:36
Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным
1:15
Инопланетный двигатель? Комета 3I/ATLAS улетит от нас навсегда
0:58
«Почти все»: Трамп заявил, что война с Ираном близка к завершению
0:37
Избавление от вони: как жильцам законно отказаться от мусоропровода
0:21
Опасные компоненты: какие духи могут вызвать аллергию

Сейчас читают

Потеряли время? Почему рак у Лерчек обнаружили только после родов
Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить