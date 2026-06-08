Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но без жульничества

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Глава российского МИД обозначил позицию Москвы и оценил шансы на дальнейший диалог.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Россия готова к честным переговорам с Украиной без жульничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва открыта для диалога, но рассчитывает на добросовестный подход со стороны участников переговорного процесса.

«Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества», — подчеркнул Лавров.

Министр также выразил надежду, что ситуация, когда поддержанные Западом соглашения впоследствии не исполнялись, не повторится в отношении договоренностей, достигнутых в Анкоридже между президентами России и США. Он отметил, что российская сторона готова руководствоваться этими пониманиями.

Кроме того, Лавров обратил внимание на заявления американского сенатора Марко Рубио, прозвучавшие в Конгрессе США в поддержку Украины. По его словам, подобные сигналы вызывают обеспокоенность.

Глава МИД добавил, что важным фактором остаются события на линии боевого соприкосновения. В этой связи он призвал внимательно отнестись к недавним словам президента Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от переговорного процесса.

«Сейчас трудно даже как-то комментировать перспективы переговоров», — заявил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин не видит смысла встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он напомнил о Минских соглашениях и отметил, что российская сторона участвовала в их согласовании, однако позднее, по его словам, выяснилось, что эти договоренности использовались для других целей.

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