Большинство россиян уверены, что знание иностранного языка увеличило бы их доход

Борис Сатаров
Почти треть опрошенных оценивают потенциальную прибавку в 10–30 процентов, а каждый пятый — в 50 процентов.

Может ли знание иностранного языка увеличить зарплату

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Более 60 процентов жителей России связывают уровень владения иностранными языками с размером заработка. Результатами опроса поделилась Газета.ру.

Из них 30 процентов полагают, что могли бы получать на 10–30 процентов больше, 21 процент — примерно на 50 процентов, а 11 процентов — сразу вдвое. Оставшиеся 38 процентов не видят связи между языком и доходом.

Выяснилось и то, при каких зарплатах россияне готовы всерьез учить иностранный для работы. Почти треть опрошенных назвали сумму 250–400 тысяч рублей в месяц, 24 процента согласны на 150–250 тысяч, 14 процентов рассчитывают на 400–600 тысяч, а 8 процентов — более чем на 600 тысяч рублей.

Анастасия Екушевская сравнила российские и зарубежные зарплаты в востребованных сферах. По ее данным, московские маркетологи получают 100–220 тысяч рублей, а в Европе их коллеги — 350–580 тысяч в пересчете на рубли. Разработчики в столице зарабатывают 250–400 тысяч, тогда как в США — 750–900 тысяч. Менеджеры по продажам в Москве имеют 120–250 тысяч, а в Америке — до 1,1 миллиона. Таким образом, разрыв в некоторых профессиях достигает двух–четырех раз.

