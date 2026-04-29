Майские выходные: куда россияне отправятся отдыхать?

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Жители страны выбирают для путешествий привычные направления.

Куда отправиться отдыхать на майские праздники

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Россияне на майские выходные отправятся отдыхать в Москву

На предстоящие майские выходные россияне активнее всего бронируют рейсы Москву, Санкт-Петербург и Калининград. За рубежом в лидерах — Узбекистан и Турция. Об этом изданию Газета.ру сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса путешествий «Туту».

Так, на авиаперелеты в Москву приходится 15% бронирований, на Санкт-Петербург — 11%, а на Калининград — 10%. Что касается международных маршрутов, то лидером является Узбекистан — 16%. Турция оказалась на втором месте (15%), а тройку замкнула Белоруссия (11%).

В железнодорожных направлениях россияне чаще всего выбирают Москву (30%). Далее расположились Санкт-Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%).

Что касается бронирования отелей, то здесь лидирует Санкт-Петербург — 25%. За ним следуют Москва (13%) и Казань (6%). За рубежом в топе Белоруссии (24%), Турция (23%) и Китай (8%).

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян планируют выделить на отдых в мае до 50 тысяч рублей. Причина, по которой люди отказываются от больших трат средств связана с самым непродолжительным за последние несколько лет праздничным периодом.

