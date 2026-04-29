Врач объяснил, в каком случае ночные пробуждения указывают на проблемы

При этом есть те, кто из-за ряда причин помнит о своих пробуждениях.

Нормально ли просыпаться ночью

Сомнолог Полуэктов: просыпаться ночью — нормально, так как сон состоит из циклов

Многих людей тревожит то, что они часто просыпаются посреди ночи. Но такие пробуждения вовсе говорят о проблемах. Об этом в разговоре с изданием aif.ru рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Он отметил, что большинство людей просыпаются за ночь несколько раз, однако утром обычно не помнят об этом. По его словам, короткие пробуждения считаются нормальной частью сна, который состоит из нескольких циклов.

«Циклы сна сменяют друг друга с удивительной периодичностью и точностью. У одних цикл может быть коротким, продолжаясь 1 час 20 минут, у других длинным — до 1 часа 35 минут», — подчеркнул специалист.

Врач пояснил, что цикл начинается с поверхностной фазы, а затем переходит в глубокий сон и снова завершается поверхностным. Полуэктов уточнил, что за ночь у людей может проходить до пяти таких циклов, а концу каждого из них сон становится более поверхностным, из-за чего человек может ненадолго проснуться.

Некоторые люди помнят о пробуждениях ночью. Причина связана с подготовкой организма к пробуждению, постоянным стрессом, нарушением режима, некомфортными условиями, а также потреблением кофеина и алкоголя.

Чтобы изменить ситуацию, стоит наладить режим подъема и выделить время на расслабление. Также полезно работать со стрессом, а снизить его уровень можно при помощи йоги, медитации, гимнастики, дыхательных упражнений и аутотренинга.

Ранее 5-tv.ru перечислил методы, которые помогут улучшить сон и сократить время засыпания.

74.69
-0.12 87.59
-0.29
Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Российские торговые сети начали переходить на мини-форматы магазинов
Майские выходные: куда россияне отправятся отдыхать?
Без атак и оправданий: как правильно реагировать на критику?
Выносил в штанах: в России поймали нациста-контрабандиста, укравшего золото французских королей
Апрельский холод ударил по урожаю: аграрии забили тревогу

Военная техника не будет участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая
Лариса Долина не могла пошевелиться — скорая увезла звезду в больницу: что на самом деле случилось с народной артисткой
В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео