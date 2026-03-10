В Германии метеорит повредил крыши домов

Александр Киселев, астроном и популяризатор науки, в разговоре с aif.ru предупредил о возможных рисках при контакте с упавшими небесными телами. Его комментарий последовал за инцидентом в Германии, где вечером 8 марта метеорит повредил крыши жилых домов в земле Рейнланд-Пфальц. К счастью, обошлось без пострадавших.

Специалист пояснил, что сам по себе остывший метеорит обычно не несет прямой угрозы. Главная опасность — ударная волна во время падения и разлетающиеся осколки, способные разрушать постройки. Именно это, судя по всему, произошло в Германии.

Киселев также обратил внимание на химические и физические свойства метеоритов. Большинство из них безопасны, однако длительное пребывание в космосе может привести к накоплению радиоактивных изотопов под действием космических лучей. Хотя уровень радиации низок и не вредит здоровью, лучше лишний раз не рисковать.

Кроме того, в состав метеоритов входят разные минералы, некоторые из них могут быть токсичны при прикосновении или вдыхании пыли. Поэтому астроном советует ни в коем случае не брать находку голыми руками, а сразу сообщить о ней ученым.

«Упавшие метеориты представляют огромную научную ценность — они являются образцами внеземного вещества и могут дать ценную информацию о формировании Солнечной системы, составе других объектов и происхождении жизни», — добавил Киселев.

