Трамп допустил «недружественный захват» Кубы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Американский лидер заявил, что Госдеп уже ведет переговоры с Гаваной.

Фото: Reuters/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп 9 марта выступил с резонансным заявлением в адрес Кубы. Выступая на республиканской конференции во Флориде, он не исключил силового сценария в отношении острова.

«Это может быть и недружественный захват», — приводит слова Трампа его пресс-служба.

При этом глава Белого дома уточнил, что госсекретарь Марко Рубио уже контактирует с кубинской стороной.

Ранее, 5 марта, Трамп прогнозировал скорый крах политического режима на Кубе на фоне растущей нестабильности после ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Американские власти, по его словам, поддерживают диалог с коммунистическим руководством страны.

Журнал The Atlantic 2 марта сообщал, что Вашингтон прорабатывает варианты действий в отношении Гаваны, опираясь на опыт операций в Иране и Венесуэле. Издание также упоминало, что Трамп рассматривает возможность «дружественного захвата» 11-миллионного острова.

