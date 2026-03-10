«Даже немного грустно»: у детей Регины Тодоренко появились мамины и папины дни

Регина Тодоренко: у моих детей появились мамины и папины дни

У детей телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова есть отдельные дни с мамой и папой. Звезда экрана не скрывает, что совмещать материнство и работу становится все сложнее, но она нашла необычный способ сохранить гармонию в семье. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Тодоренко и Топалов воспитывают троих сыновей: семилетнего Майкла, трехлетнего Мирослава и маленького Федора, родившегося в сентябре прошлого года.

Мама и он: личное время для каждого

Недавно Регина провела день со средним сыном и призналась, что этот опыт вызвал у нее смешанные чувства.

«Сегодня у моего среднего сына — день с мамой. Даже немного грустно писать такую формулировку. Я всегда жила с ощущением, что ребенок и так каждый день с мамой. Но когда детей трое и их объективно большинство, приходится учиться делить самое ценное — свое внимание», — поделилась телеведущая.

Чтобы никто из мальчиков не чувствовал себя обделенным, в семье появилось нововведение. Теперь в календаре детей Тодоренко появились папины и мамины дни. Раз в месяц у каждого сына есть время, когда все внимание достается только ему.

Артистка призналась, что в ее собственном детстве отдельного времени с мамой или папой не было, поэтому она старается дать своим детям этот опыт.

Как меняется атмосфера в семье

Новый подход уже дал заметные результаты. По словам Тодороенко, ее сыновья стали мягче относится друг к другу. Он отмечает, что они стали осознавать, что конкурировать за внимание родителей больше не нужно

«Они знают: любви точно хватит на всех», — уверена телеведущая.

Тодоренок в очередной раз убедилась, что детям важно не количество, а качество времени с родными.

Телеведущая с иронией замечает, что, возможно, через несколько лет ее дети все-равно пойдут на сеанс к психологу. Однако, по ее словам, она и супруг будут знать, что они старались делать все от них зависящее.

Современные реалии многодетной семьи

Тодоренко не скрывает, что совмещать карьеру и заботу о трех детях непросто. Она признавалась, что после рождения третьего ребенка ей приходится пользоваться помощью нянь и домработниц, а завтраки в семье часто готовит Топалов.

Несмотря на все трудности, артистка продолжает активно работать. В сентябре 2025 года вместе с мужем она запустила новое романтическое шоу «Ставка на любовь», а также участвует в проектах «Маска» и «Аватар». Опыт совместной работы с супругом она называет «терапией для семьи».

