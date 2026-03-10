Конкретно и по делу: как грамотно составлять запросы для нейросетей

|
Мурад Устаров
Пользователям советуют вести диалог с ИИ до полного раскрытия темы.

Как задать вопрос искусственному интеллекту в интернете

Фото: 5-tv.ru

ДИТ: получение точного ответа от ИИ зависит от правильного вопроса

Для получения точного и полезного ответа от искусственного интеллекта необходимо правильно сформулировать свой запрос и ставить конкретные цели и задачи с указанием всех деталей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ).

«ИИ будет трудно угодить пользователю, если он напишет: „Хочу пирог с яблоками“. А на такой запрос — „Напиши рецепт пирога с яблоками“ — пользователь точно получит ответ. Необходимо указать детали и конкретизировать запрос, чтобы уйти от двусмысленности. Это поможет ИИ-собеседнику быстрее понять, что от него хотят», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, если результат получился слишком общим, нужно уточнить тему запроса, задать четкие ограничения, описать ситуацию и указать свою роль. Также рекомендуется продолжать диалог с нейросетью, конкретизируя все детали, пока ответ не будет раскрыт полностью.

«Современные нейросети могут запоминать контекст, поэтому им можно задавать последовательные запросы — в частности, попросить выполнить задачу при изменении вводных данных», — добавили в ДИТ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве за несколько лет реализовано свыше 130 проектов с использованием искусственного интеллекта в различных сферах.

