Собянин: правительство Москвы реализовало более 130 проектов с применением ИИ

Мэр отметил, что внедрение современных технологий повысят качество жизни граждан.

Как развивается искусственный интеллект в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Собянин рассказал о реализации проектов с применением ИИ в Москве

В Москве удалось реализовать более 130 проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«От контроля благоустройства и управления транспортом до постановки диагнозов пациентам поликлиник», — перечислил градоначальник.

Глава города также подчеркнул, что конкретно в 2025 году использование ИИ позволило реализовать более 20 новых проектов в медицине, транспорте и других сферах. В качестве примера он привел создание беспилотного трамвая и виртуального помощника «Александра».

Ранее мэр рассказал, что в 2025 году транспортный комплекс Москвы одержал рекордное количество побед в российских и международных конкурсах. Глава города заявил, что в 2026 году развитие транспортных проектов будет продолжено. В планах — провести Международный образовательный курс по интеллектуальным транспортным системам для зарубежных партнеров.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

