Ловушка в трубке: как мошенники крадут личные данные схемой с «обратным звонком»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Злоумышленники атакуют граждан, играя на страхе за безопасность аккаунтов.

Новая схема мошенников с обратным звонком как работает

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники крадут личные данные россиян схемой с «обратным звонком»

В России начала массово распространяться новая мошенническая стратегия, основанная на принципе «обратного звонка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Суть преступной схемы заключается в рассылке фальшивых уведомлений. Пользователь получает сообщение о том, что его учетная запись на портале государственного значения якобы взломана. Чтобы предотвратить кражу данных, человеку предлагают в экстренном порядке связаться с оператором по указанному в тексте номеру телефона.

Как только встревоженный гражданин перезванивает, он попадает в фейковый колл-центр, где подготовленные сотрудники выманивают конфиденциальную информацию.

«Мошенники массово переключаются на тактику „обратного звонка“. Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: „Ваш аккаунт на ‚Госуслугах‘ взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7…“. Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр „службы поддержки“, где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», — рассказали представители «Мошеловки».

Специалисты подчеркивают, что основной удар направлен на пользователей системы «Госуслуги», клиентов банковских структур и микрофинансовых организаций. Рост популярности метода специалисты связывают с тем, что внедрение современных систем автоматической защиты заставляет преступников искать обходные пути, делая ставку на психологическое давление и невнимательность людей.

Чтобы не лишиться доступа к финансам и документам, эксперты настоятельно рекомендуют игнорировать любые просьбы о переводе средств на «безопасные счета» и никогда не сообщать цифровые коды из СМС посторонним лицам. При получении подозрительных сообщений стоит прекратить общение и самостоятельно проверить информацию через официальные приложения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
«Более интересные направления»: топливный кризис стал для России окном возможностей
12:57
Суд отказался возбуждать дело о разводе Бари Алибасова-младшего с десятой женой
12:55
Шапку могли подбросить: жители Звенигорода не верят, что пропавшие подростки утонули
12:46
Плесень на завтрак: названа причина массового отравления в школе Зеленограда
12:41
Фрагменты вековой истории нашли при реставрации Николаевского дворца
12:36
Ловушка в трубке: как мошенники крадут личные данные схемой с «обратным звонком»

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения
«Град» накрыл укрытие ВСУ под Ореховом. Лучшее видео из зоны СВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить